Traballadores dos centro de traballo de Carrefour e Centro Comercial Travesía de Vigo da empresa OMBUDS en pé de Guerra

Traballadores da empresa OMBUDS en pé de Guerra

Os traballadores da empresa OMBUDS en Vigo iniciaron hoxe accións nos centro de traballo de Carrefour e Centro Comercial Travesía de Vigo, para informar os cidadáns da súa situación, non cobrar as nóminas e pedir aos clientes que esixan á empresa OMBDS o pago dos salarios; Vixiantes de Seguridade repartiron información aos usuarios e pegado carteis nos centros de traballo ao longo da mañá e da tarde deste sábado, para que a opinión pública coñecese a situación dos traballadores.A partir de hoxe, comunicarán un calendario de mobilizacións en todos os centros de traballo na provincia de Pontevedra onde prestan servizo os Vixiantes de OMBUDS. Como manifestaron, "iniciamos hoxe, pero seguirán sen cesar as actividades necesarias para que os clientes desta empresa adopten medidas urxentes para resolverlles a súa situación".Desde o sindicato Alternativa Sindical Pontevedra puxeron a disposicion de todos os traballadores para colaborar con eles en todas as accións reivindicativas que queiran realizar, para velar polos seus dereitos laborais, gran parte do persoal do grupo de seguridade Ombuds non cobrou as últimas nóminas. A compañía emprega a preto de 8.000 persoas e atópase en preconcurso de acredores.

Publicada por Noticias de Vigo en Sábado, 20 de julio de 2019