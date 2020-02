A finales de la semana pasada recibía la noticia de la transformación de Vigozoo en un espacio de conservación y recuperación de la flora y la fauna autóctona. No sabría decir cuál fue mi primera sensación ya que para cuando quise ser consciente de cómo me sentía me debatía entre la alegría y la inquietud. Por una lado sentí la alegría -tal vez infantil- de recibir una noticia tan positiva para el bienestar animal; por otra parte me sentí inquieta -quizás por excesiva madurez- al pensar de qué modo se ajustaría a la realidad lo que yo proyectaba sobre ese cambio.

Esta cóctel emocional hizo que me animase a escribir una carta a Abel Caballero -actual alcalde de Vigo-, en la que poder transmitirle tanto mi gratitud como mi anhelo sobre este proyecto.

Al releerla posteriormente, pude darme cuenta de cuántas semillas de sufrimiento continúan todavía latentes en mi interior las cuales, aun queriendo utilizar un lenguaje compasivo, salen a la luz en cuanto encuentran las condiciones adecuadas. Siento que continúa suponiendo un reto el hecho de intentar que mi sufrimiento deje de ser alimento para el sufrimiento de los demás. No obstante, en ello continúo.

Comparto con mucho cariño esa carta, deseando que sea de ayuda para expandir la consciencia sobre nuestra especie y que nos demos cuenta de lo mucho que todavía podemos hacer para ayudar a este planeta.

Un abrazo grande y gracias de Alba Kensho .