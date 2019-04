Tras a actuación de FACUA, Vodafone propón tirar a un punto limpo un router polo que pedía 109 euros

Tras esixir durante meses a un usuario que se deu de baixa o pago de 109 euros por un router que non lle permitía devolver, Vodafone anulou o cargo e invitado ao afectado a tiralo a un punto limpo. Como consecuencia da reclamación presentada por FACUA, a compañía puxo de manifesto de forma implícita que en moitos casos, a cláusula pola que se obriga aos clientes para devolver os equipos non é máis que unha trampa para tentar cobrarlles outra factura despois de que dean por finalizados os contratos, xa que en realidade non se lles volve a dar uso e acaban tirándose.

Tras solicitar a portabilidad da súa liña a outra compañia, Pedro L. P., un usuario da localidade cántabra de Santa Cruz de Bezana, pediu a Vodafone en agosto de 2017 que lle aclarase como debía devolver o router. Con todo, en ningunha das numerosas ocasións en que contactou co seu teléfono de atención ao cliente informáronlle do procedemento que debía seguir. O usuario chegou a presentarse cinco veces nunha tenda da compañía para depositar o equipo, pero negáronse a recepcionárselo. E despois, recibiu unha factura de 108,90 euros co concepto “indemnización por equipo non devolto”.

É a compañía a que debe recoller o router

Ante a tomadura de pelo, a mediados do ano pasado o usuario decidiu acudir a FACUA para que emprendese accións en defensa dos seus dereitos. O equipo xurídico da asociación dirixiuse a Vodafone para esixirlle que anulase o cargo e recollese o router. Neste sentido, a asociación advirte de que se o equipo envíase ao domicilio do cliente cando se dá de alta ou o trae o técnico ao configurar o servizo, a súa recuperación debe xestionala a propia compañía enviando un mensaxeiro.

