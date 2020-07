Tras unha remontada do Osasuna o Celta esta obrigado a seguir sufrindo para manterse na categoría de ouro do fútbol español

Aínda que a intención do Celta de Vigo era saír do Sadar coa permanencia case no peto, o conxunto vigués terá que seguir pelexando polo seu obxectivo despois de perder 2-1 #ante un Osasuna que non se xogaba nada.

Un gol de Arn√°iz no desconto materializou a remontada dos ‘vermell√≥ns’ que buscaron en todo momento a vitoria, a pesar de que foi o Celta quen se adiantou aos 10 minutos grazas a un tanto de Santi Mina.

O conxunto galego, que leva tres empates e d√ļas derrotas no √ļltimas cinco xornadas, non termina de carburar e seguir√° pelexando con Alaves, Eibar, Mallorca e Legan√©s por evitar un dos dous equipos que faltan por descender.

A pesar de que os celestes se adiantaron primeiro, cun gol de Mina que foi anulado por fóra de xogo aínda que posteriormente condedido polo VAR, nunca estiveron cómodos sobre o céspede.

Ademais, aproveitaron a s√ļa vantaxe no marcador para ceder o protagonismo a un Osasuna que non tardou en igualar a contenda. Ao cuarto de hora, Sergi Enrich anotou de cabeza o 1-1 co que se chegou ao descanso.

Pero os ‘vermell√≥ns’ quer√≠an m√°is e estiveron todo o segundo acto apertando ante un Celta que non parec√≠a xogarse nada.

Ao final, o tanto da vitoria de Osasuna chegou no 91 cando Arn√°iz meteu a cabeza para rematar un centro de Oier. Unha vitoria xusta para os de Arrasate que non deixaron de buscar o triunfo en ning√ļn momento.

Con este resultado, o Celta queda con 36 puntos, s√≥ catro por encima da zona de descenso que marca o Mallorca que xoga ma√Ī√° en Sevilla. Osasuna, pola s√ļa banda, col√≥case d√©cimo, con 48.

FICHA T√ČCNICA

2 ‚Äď Osasuna: Herrera; Roncaglia (Vidal, min 66), David Garc√≠a, Aridane, Estupi√Ī√°n; Roberto Torres (Moncayola, min 83), Oier, Brasanac (Kike, min 83), √ć√Īigo P√©rez; Gallego, Adri√°n (Arnaiz, min 66)

1 ‚Äď RC Celta: Iv√°n Villar, Hugo Mallo, Aidoo, S√°enz (Nolito, min 46), Araujo, Olaza (Brais, min 84), Okay, Fran Beltr√°n (Bradaric, min 66), Rafinha (Kevin min 66), Iago Aspas, Santi Mina (Juan Hern√°ndez, min 70)

Goles: 0-1 Santi Mina, min 10; 1-1 Gallego, min 23; 2-1 Arnaiz, min 91;

√Ārbitro: Valent√≠n Pizarro G√≥mez (Castela a Mancha). Amoestou a Aridane, Garc√≠a (Osasuna) e a S√°enz, Rafinha (RC Celta)

Campo: El Sadar