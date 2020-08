Trasladada unha persoa ao presentar síntomas de intoxicación por inhalación de fume tras un incendio nunha casa no Valadouro

Unha persoa precisou asistencia médica esta tarde no Valadouro despois de declararse un incendio nunha casa situada no lugar de Augarrío. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, a persoa afectada foi trasladada ao Hospital de Burela, ao presentar síntomas de intoxicación por inhalación de fume.

O lume orixinouse por mor dun balde con roupa apoiado nunha cheminea e o único que ardeu foi este recipiente.

Foi unha persoa particular quen alertaba do incendio ao 112 Galicia preto das 17:00 horas. Axiña, o persoal do CIAE 112 Galicia solicitou a intervención dos Bombeiros de Barreiros, dos efectivos do GES de Cervo, dos axentes da Garda Civil e dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.