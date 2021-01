Trasladan a unha muller e ao seu bebé con síntomas de intoxicación debido ao mal funcionamento dun forno un dunha caldeira en Lugo

O mal funcionamento dun forno ou dunha caldeira dunha panadaría situado no baixo dun edificio é, probablemente, a causa pola cal unha muller e a súa filla tiveron que ser trasladados polos servizos sanitarios ao presentar síntomas de intoxicación por monóxido de carbono.

Todo comezou ao fío da unha deste mediodía. Foi nese momento cando un dos membros dunha das vivendas dun edificio situado na Estrada Vella Santiago, en Esperante, chamou ao 112 Galicia para informar da situación. Indicaba que toda a familia, sete membros, se levantaran cos mesmos síntomas, mareos, vómitos, que as paredes da casa estaban ennegrecidas e había cheiro a plástico queimado.

Decontado, desde o 112 Galicia informouse ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que confirmaron que na vivenda residían sete persoas e só unha muller e o seu bebé tiveron que ser trasladados. Ademais, indicaron que unha ambulancia medicalizada se atopaba no punto por se fose precisa algunha outra intervención.

Así mesmo, os xestores do 112, ademais de poñer os feitos en coñecemento do persoal sanitario, informaron aos Bombeiros da cidade que tamén se desprazaron decontado ata o lugar, así como á Policía Local e aos efectivos de Protección Civil.

Finalmente, tras facer as correspondentes medicións, os Bombeiros indicaron que se tratou dunha intoxicación por monóxido de carbono que afectou a todos os pisos do inmoble debido, posiblemente, ao mal funcionamento dun forno ou da caldeira dunha panadaría situada no baixo do edificio. Por iso, comunicaron que ao longo da tarde volverán a facer novas medicións, mentres os técnicos non confirmen a avaría.

Con todo, os servizos sanitarios confirmaron que, tras derivar ao punto dúas ambulancias, só tiveron que trasladar á muller e á súa filla por intoxicación. Sen embargo, si concretaron que varios veciños tiveron que ser atendidos no mesmo lugar por inhalación de fume pero non precisaron ser trasladados.

Incendio nunha panadaría en Laxe

O 112 Galicia tivo constancia esta tarde dun incidente que tamén afectou ao forno doutra panadaría situada no baixo dunha vivenda da rúa Francisco Canosa Nemiña. Neste caso, si houbo chamas pero segundo informaron os profesionais de extinción só ardeu a parte frontal do forno e resultou afectada unicamente a instalación eléctrica.

Foi unha persoa particular quen, ao fío das 15:00 horas, chamou ao 112 para informar do incendio. Aseguraba que non había persoas afectadas.

A partir de aí, os xestores de emerxencias pasaron aviso de inmediato aos Bombeiros de Carballo e aos membros do GES de Ponteceso. Do mesmo xeito foron informados a Garda Civil, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil da localidade.