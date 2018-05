Trece empresas presentan ofertas para crear o novo parque infantil de Campolongo

Connect on Linked in

A Mesa de contratación do Concello de Pontevedra abriu as 13 ofertas presentadas para a creación dun parque infantil no barrio de Campolongo. A Mesa volverase a reunir o vindeiro mércores, 2 de maio, para estudar a oferta técnica das empresas presentadas, que son as seguintes:

Lapset Kompan Ferrovial Isaba HPC Iberica Zona de obra O Rosal Sport Equipalia Oziona Jardincelas Naron Althenia Bricantel Piñeiro construcciones



O prezo de licitación do parque é de 300.000 euros e está pensado para un abano de idades moi amplo, situado entre o paseo cuberto do Gafos, a EEI Crespo Rivas e a piscina municipal de Campolongo.

A actuación pretende crear unha área de xogos de 930 metros cadrados, dividida en 3 zonas diferenciadas:

unha para os máis pequenos, menores de 6 anos. Esta área terá unha superficie de 200 metros cadrados e disporá de xogos inclusivos. unha para maiores de seis anos, cunha superficie de 450 metros cadrados, na que se disporá dun xogo tipo tirolina, outro de cesta múltiple e unha torre que terá, alomenos, tobogáns de alturas entre os 2,5 e os 6,5 metros. unha zona intermedia para os acompañantes e para os accesos cunha superficie de 450 metros cadrados, na que ademais de bancos tamén se instalarán mesas de xogo, outra de tenis de mesa e unha fonte adaptada.



O parque de Campolongo será, tal vez, o máis importante que teña a cidade. Foi unha decisión do Concello o de elixir este barrio para este novo equipamento infantil dado que é un dos barrios da cidade máis poboados e con maior poboación infantil, e só conta co parque do Cogumelo.