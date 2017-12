Tren do Nadal, paxe real e espectáculo de Uxía lambona e a banda molona para abrir boca en Mos antes da Noite de Reis

Connect on Linked in

A concellería de Participación Cidadá que dirixe a edil mosense Julia Loureiro organiza una actividade incluída na programación de Nadal que consiste no espectáculo musical de Uxía lambona e a banda molona, que terá lugar no Multiusos das Pozas o vinceiro xoves 4 de xaneiro a partir das 17.00 horas da tarde.

Nesta actividade a banda de Uxía lambona promocionará o seu segundo disco, sen olvidarse dos mellores momentos do disco anterior, ademais de presentar un espectáculo cheo de novidades para os/as máis pequenos/as.

Por outra banda, un carteiro real recibirá ós nenos e nenas de Mos atendendo as súas peticións para os Reis Magos e recollendo as súas cartas, vestido e caracterizado entregando caramelos aos nenos/as, previo o pase do Tren do Nadal no que todos/as os interesados poderán facer unha divertida e inesquecible viaxe.

O devandito tren terá saída dende o Multiusos e percorrerá o traxecto ata a Capela de San Amaro para despois dirixirse ao Pavillón Óscar Pereiro e regresar novamente ao Multiusos, mentres que o paxe real agardará no Multisuso das Pozas. A viaxe no Tren do Nadal será previa ó espectáculo de Uxía lambona e a banda molona que comezará no mesmo auditorio ás 18.00 horas.