Trenor destaca la colaboración con el sector privado como una de las piezas claves para la reconstrucción económica de Galicia

El delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, participó en el desayuno-coloquio organizado por Noreste Club Empresarial que preside Mario Barcenilla.

En su intervención expuso las principales líneas de trabajo del Gobierno gallego para seguir avanzando en la consolidación de medidas de apoyo al emprendimiento, especialmente en áreas clave para el crecimiento económico así como para aumentar la competitividad dos sectores estratégicos de Galicia. El delegado de la Xunta destacó que para lograr la reconstrucción económica una de las piezas claves es apoyar o sector empresarial. En este sentido, apuntó para afrontar los retos del futuro de 2022 la Xunta cuenta con tres herramientas fundamentales: los presupuestos, los fondos europeos Next Generation y la agenda legislativa.

En relación con los presupuestos del Gobierno gallego para el 2022 el delegado de la Xunta recordó “que contamos con un presupuesto de 11.627 millones de euros, el mayor de la historia de Galicia. Tendremos una de las mayores inversiones públicas, 2.500 millones lo que supone triplicar la inversión territorializada del Estado en Galicia. Son unos presupuestos que no hipotecan el futuro, que garantizan como nunca los servicios públicos y que favorecen la recuperación de las familias y de las empresas”.

En la provincia de A Coruña las principales líneas de trabajo se centrarán en finalizar la nueva red de hospitales y centros de salud, con la construcción del nuevo CHUAC como la obra más importante que se iniciará esta legislatura, apostar por unos centros de enseñanza mejor acondicionados, más implicados con la educación digital y con las nuevas metodologías de enseñanza, seguir reforzando las políticas sociales y potenciar las inversiones en infraestructuras.

Trenor recordó que el nuevo Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria prevé la puesta en marcha de 37 centros de salud y la ampliación o reformas en otros 14 ya existentes y concretamente en el área de A Coruña se refirió al nuevo centro de salud de Abegondo y al de Santa Lucía en A Coruña.

En cuanto a la educación, el representante del Gobierno gallego subrayó que “otra de las grandes prioridades del Gobierno gallego, el Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica fue un punto de inflexión para replantear la manera de concebir la arquitectura en el sector de las aulas y la actividad educativa. El objetivo principal de este manual de referencia es favorecer la actividad docente, dando respuesta a las necesidades presentes y futuras derivadas de las nuevas metodologías y la creciente digitalización”. En este sentido, recordó que la Consellería de Cultura, Educación y Universidad incluye 7,2 millones de euros entre sus presupuestos para el año 2022 destinados a ejecutar grandes obras en la provincia de A Coruña, entre las que destaca en la ciudad a rehabilitación integral de diferentes centros como el CEIP Eusebio de A Guardia con más de un millón de euros de presupuesto.

En su intervención subrayó también la importancia de las infraestructuras del transporte como pieza clave para mejorar la competitividad de los territorios. Por eso, incidió en la necesidad de que el AVE llegue, además de la Ourense, al resto de ciudades gallegas, con la dotación de los trenes Avril que permitan conseguir los tiempos de viaje comprometidos y con la modernización ferroviaria de las conexión entre Lugo y Ourense y entre A Coruña y Ferrol, entre otras actuaciones prioritarias. En el que se refiere al ferrocarril de mercancías, que el el Corredor Atlántico sea lo antes posible una realidad. Además, valoró muy positivamente la mediación del Presidente, de la Xunta para lograr la conexión ferroviaria la Punta Langosteira, una obra de 171 millones de euros lo que garantizará la competitividad del puerto Exterior y que se licitará en febrero, segundo trasladó a la ministra al presidente gallego en el encuentro de trabajo del pasado viernes.

Trenor también recordó que la Xunta apostó desde el primer momento por la construcción de la nueva Estación Intermodal de A Coruña que cuenta con una inversión total de 40 millones de euros. Desgraciadamente los obstáculos puestos por el gobierno municipal anterior provocó que pasáramos de ser la primera intermodal en construirse a ser de las últimas. Aun así nuestro compromiso siempre fue firme y así lo seguirá siendo”, recalcó.

Finalmente, también se refirió la necesidad de seguir reclamando desde Galicia las Infraestructuras históricas pendientes que quedaron plasmadas en el último presupuesto del Partido Popular en 2018 sobre las que no se movió apenas un papel como la Cuarta Ronda, la ampliación de la Ponte Pasaxe , la ampliación de Alfonso Molina o el Vial 18.

Apoyo al sector empresarial

El delegado de la Xunta también reclamó la urgencia de que se lleve a cabo una transición justa que haga compatible el proceso de descarbonización con el desarrollo industrial. “Lo tenemos claro: cambio sostenible, rotundamente sí; este cambio desordenado, rotundamente no”, puntualizó.

“Para el Gobierno gallego también es prioritario –subrayó- seguir impulsando la digitalización y máximo aprovechamiento de los avances tecnológicos. La transformación digital del tejido empresarial es un objetivo para lo cual llevamos destinado entre 2020 y 2021 más de 100 millones de euros, a los que se suman 55 millones reservados en los presupuestos para este año”.

Trenor también se refirió a la gran oportunidad que suponen los fondos europeos pero insistió en “que la reclamación al Gobierno desde la Xunta es muy clara e indiscutible: que los sectores estratégicos de Galicia puedan tener encaje nos distintos PERTES que se aprueben. Pero todo esto no podrá ser posible si los fondos no se reparten en base a unos criterios objetivos. Desde Galicia tenemos muy claro que vamos a luchar por lo que nos corresponde por derecho. Los fondos europeos no pueden ser una moneda de cambio”, resaltó.

Finalmente, finalizó refiriéndose a la agenda legislativa como otro instrumento que está sirviendo para apoyar a nuestro tejido empresarial. Concretamente, analizó la ley de áreas empresariales de Galicia o la ley de simplificación administrativa como dos instrumentos que permiten reducir los plazos de tramitación y ponen a disposición del tejido empresarial información y asesoramiento sobre los distintos procesos administrativos y convocatorias de ayudas.