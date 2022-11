Trenor visita el stand de la campaña ‘Agresión Off: Eu digo non á violencia sexual’ instalado en el ayuntamiento de Coirós en el que se organizan talleres de sensibilización

Coirós (A Coruña), 21 de noviembre de 2022 El delegado de la Xunta, Gonzalo Trenor, acompañado por el alcalde de Coirós, Francisco Quintela, visitó hoy en este ayuntamiento el stand de la campaña Agresión Off: Eu digo non á violencia sexual, que está rotando por distintos ayuntamientos gallegos que forman parte de la Rede de entidades locais contra a violencia de xénero y que solicitaron participar en esta iniciativa de la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

En el stand se ofrece a la ciudadanía participar en diferentes talleres de sensibilización y actividades lúdicas, siempre cumpliendo con toda la normativa de prevención contra la covid-19. Todos los talleres son inclusivos y están dirigidos a todas las edades. En el caso del público infantil, hay un espacio especial destinado la dinámicas adaptadas a su edad.

Los talleres están divididos en áreas de trabajo con contenidos concretos con el objetivo de sensibilizar a la población contra la violencia sexual. Entre las temáticas que se abordan destacan el desmantelamiento de estereotipos de género con el objetivo de combatir el sexismo desde la infancia; mitos sobre el amor; alerta de micromachismos; la pareja y la igualdad; autoestima y valoración personal; violencia y nuevas tecnologías; educación en igualdad; y la importancia de estar informados.

La Rede de entidades locais contra a violencia de xénero se creó en 2012 a través de un convenio de colaboración firmado entre la Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). En la actualidad hay 211 municipios adheridos que impulsan, en coordinación con la Administración autonómica, acciones de sensibilización y concienciación contra la violencia de género, como el stand que se puede visitar hoy en Coirós.