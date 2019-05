Tres feridos en Vigo

Print This Post

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron esta pasada tarde a tres persoas que resultaron feridas a causa dunha colisión entre tres coches en Vigo.

Segundo a información recibida no 112 Galicia, o sinistro produciuse preto das 20:30 horas na Avenida de Buenos Aires, ata ao lugar desprazouse o persoal do 061-Urxencias Sanitarias para atender ás tres persoas que sufriron lesións de diversa consideración como consecuencia do impacto.

Ademais dos servizos sanitarios e da Policía Local, desde o 112 Galicia informouse aos Bombeiros de Vigo aínda que no foi precisa a súa intervención xa que as persoas estaban totalmente accesibles. Tamén os axentes da Garda Civil de Tráfico e os membros de Protección Civil foron informados polo 112 Galicia.