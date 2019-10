Tres investigadores do Instituto Español de Oceanografía, premiados por NAFO

O agradecemento recoñece o duro traballo levado a cabo na realización dunha Avaliación de Estratexias de Xestión (MSE, nas súas siglas en inglés) do bacallau da División 3 M de NAFO. Este traballo estivo financiado pola Unión Europea por medio dun proxecto internacional que englobou a 6 prestixiosas institucións de España, Portugal, Reino Unido e Holanda. O IEO, a través de Diana González- Troncoso e Fernando González-Costas, foi o líder do devandito proxecto, que se prolongou durante 3 anos, sendo o último ano o de execución do MSE.

O agradecemento recoñece o duro traballo levado a cabo na realización dunha Avaliación de Estratexias de Xestión (MSE, nas súas siglas en inglés) do bacallau da División 3 M de NAFO. Este traballo estivo financiado pola Unión Europea por medio dun proxecto internacional que englobou a 6 prestixiosas institucións de España, Portugal, Reino Unido e Holanda. O IEO, a través de Diana González- Troncoso e Fernando González-Costas, foi o líder do devandito proxecto, que se prolongou durante 3 anos, sendo o último ano o de execución do MSE.

Este recoñecemento foi logrado grazas ao exhaustivo traballo que tiveron que realizar os investigadores mencionados para poder realizar as análise solicitadas baixa os requirimentos de NAFO, cun cronograma moi axustado. Unha Avaliación de Estratexias de Xestión é un traballo moi arduo que adoita requirir moito tempo e esforzo. No caso do bacallau da División 3 M non se conseguiu alcanzar unha Estratexia de Xestión adecuada neste momento, entre outras cousas pola gran dificultade en modelar as características biolóxicas desta poboación. Aínda así, o Consello Científico de NAFO recoñeceu a calidade do traballo desenvolto no conxunto deste proxecto e os coñecementos adquiridos para futuros traballos de MSE en leste ou outros stocks de NAFO.

Este recoñecemento foi logrado grazas ao exhaustivo traballo que tiveron que realizar os investigadores mencionados para poder realizar as análise solicitadas baixa os requirimentos de NAFO, cun cronograma moi axustado. Unha Avaliación de Estratexias de Xestión é un traballo moi arduo que adoita requirir moito tempo e esforzo. No caso do bacallau da División 3 M non se conseguiu alcanzar unha Estratexia de Xestión adecuada neste momento, entre outras cousas pola gran dificultade en modelar as características biolóxicas desta poboación. Aínda así, o Consello Científico de NAFO recoñeceu a calidade do traballo desenvolto no conxunto deste proxecto e os coñecementos adquiridos para futuros traballos de MSE en leste ou outros stocks de NAFO.