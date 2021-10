Tres mujeres organizan la Feria Vegana y Sostenible más grande de España

Vigo, 14 de octubre. A falta de poco más de una semana para su celebración y con casi 6.000 entradas vendidas, la organización de VEGANA 2021, la Primera Feria Vegana y Sostenible, hace público el programa de su primera edición. En realidad, se trata de un programa que son dos: uno de ellos dirigido al público infantil y el otro enfocado al público adulto.

La programación infantil incluye talleres de agroecología, macetohuertos, cocina fácil para peques, cuentacuentos e incluso clases de Yoga. Todo ello de la mano de la profesora y educadora ambiental Mery Ocaña; la cooperativa para fomentar la sostenibilidad en el territorio SomosTerra y sus socias Raquel y Diana; la Asociación por una Educación Sostenible, Vegana y Ecológica ESVECO; Susana Soto, miembro de Galgos 112 Galicia; la tienda de juguetes de crianza respetuosa Patapum, fundada por Marta; y nelYoga.

Más variada todavía es la programación dedicada al público adulto, que comprende charlas, debates, showcookings, sesiones vermú e incluso un bingo solidario. En un cartel eminentemente femenino, las charlas serán impartidas por reconocidas nutricionistas como Natalia Albino, Patricia Ortega y Sara Torra; la ultrarunner Aroa Sio, que hablará sobre deporte y alimentación vegetal; biólogas como María Medina, que tratará el tema de la experimentación animal; la profesora y educadora ambiental Mery Ocaña, que titula su ponencia con el atractivo y certero título “La ternera que se tiró un pedo y provocó un incendio”; la fundadora —junto a la actriz Clara Lago— de Be Clever Be Vegan Lorena Izquierdo, quien impartirá una charla sobre emprendimiento; o la socióloga y politóloga Míriam Jiménez, que explicará desde una perspectiva sociológica su propia evolución de taurina a vegana. Como en este tipo de encuentros no podían faltar los santuarios, esos espacios donde los denominados animales de consumo rescatados disfrutan de una vida digna, contaremos con la presencia de dos mujeres que conversarán con el público sobre su experiencia: Inés Trillo, cofundadora del Santuario gallego Vacaloura, y María Álvarez, fotógrafa de naturaleza, educadora y fundadora del proyecto Reserva Hijos del Bosque.

A las 19 h. del sábado se organizará una mesa redonda cuyo debate pondrá el foco en si existe o no una única forma de ayudar a los animales. Spoiler: no. La mesa será moderada por Verónica Larco, directora de comunicación de Proveg España, y estará compuesta por gente de la talla de Jenny Rodríguez, creadora de contenido; María Silva, activista y profesora; Lorena Izquierdo y Estela Nieto, cofundadora de Nutrición esencial.

Como la alimentación es una de las mejores herramientas, y al alcance de todas las personas, que tenemos para ayudar a salvar el planeta y a mejorar nuestra salud, no podían faltar los showcookings. Estas demostraciones de cocina serán conducidas por reconocidas y reconocidos chefs y cocineros de cocina vegana, como Míriam Fabà, Iván Iglesias, Gerson Iglesias, Jesús Basurto, Irene Pérez, Marta Toledo, Heidy Zapata o la portuguesa Maria Aragão, que pondrá la nota internacional enseñando a cocinar “petiscos veganos de Portugal”.

Y un showcooking específicamente dirigido al sector hostelero titulado 5 ideas rápidas para triunfar con cualquier [email protected] Cualquier persona que trabaje en dicho sector y acuda en representación de su local, podrá solicitar una acreditación gratuita entrando en la web vegana.gal

Y MUCHO MÁS

Food trucks, puestos de comida y repostería, casetas de alimentación, bebida, moda, calzado, cosmética, artesanía y todo tipo de servicios sostenibles y veganos completarán VEGANA 2021. Entrar el 23 y 24 de octubre en el IFEVI será acceder a un espacio repleto de alternativas respetuosas con el medioambiente y con todos los animales. Un espacio de que demuestre que otro tipo de consumo es posible.

Por último, las sesiones vermú del sábado y domingo estarán amenizadas por la cantautora Sandra Barreiro. Y el broche final de la feria lo pondrá Jonan Wiergo, fundador de Guakame Street Food, que celebrará un divertido bingo solidario en favor del Santuario Vacaloura.

Todavía hay entradas a la venta, que se pueden adquirir a través de la web vegana.gal. Los precios son 3 € un día y 5 € para los dos días en venta anticipada; en el propio recinto habrá también entradas a la venta a 5€ para un día. Las personas mayores de 65 años, los menores de 12, así como las personas en situación de desempleo y en situación de diversidad funcional podrán acceder de forma gratuita. Todo con el objetivo de crear un gran espacio común y concienciar a la población sobre el movimiento vegano, eliminar ciertos tabúes que rodean a este estilo de vida y promover el respeto por los derechos de todos los animales.