Tres persoas, feridas a causa dunha colisión entre un turismo e un camión en Ponteareas

Unha colisi贸n entre un coche e un cami贸n deixou tres feridos en Ponteareas.

Segundo a informaci贸n recollida no 112 Galicia, o sinistro produciuse na A-52, ao paso pola parroquia de Gul谩ns, cando pasaban uns minutos da unha desta tarde.

Como consecuencia do impacto, tres persoas, d煤as que viaxaban no turismo e o condutor do cami贸n, sufriron lesi贸ns de diversa consideraci贸n, polo que foron evacuados polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Na atenci贸n聽dos afectados聽tam茅n colaboraron os membros do GES-Bombeiros de Ponteareas e os Bombeiros de Baixo Mi帽o, a铆nda que anularon a s煤a sa铆da ao confirmarse que as persoas estaban liberadas e accesibles.