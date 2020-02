Tres persoas resultaron feridas a causa dunha colisión entre dous turismos en Mos

Os servizos sanitarios de urxencia trasladaron esta tarde a tres persoas que resultaron feridas de diversa consideración a causa dunha colisión entre dous turismos.

Ocorreu ás 13:30 horas de hoxe na N-550, ao paso polo concello pontevedrés de Mos.

Tras recibir a información sobre o sinistro no 112 Galicia, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia pediu a colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico e dos membros do Servizo Local de Emerxencias, que confirmaron que os tres feridos foron evacuados ao complexo hospitalario de Vigo.