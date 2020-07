Tres persoas resultaron feridas a causa dunha colisión frontal entre dous turismos, en Caldas

Tres persoas necesitaron asistencia médica despois de verse implicadas nunha colisión frontal entre dous vehículos na N-640, ao paso por Caldas de Reis.

Ademais, como consecuencia do impacto, un dos coches comezou a arder e quedou afectada a parte dianteira do vehículo.

Ocorreu ao f√≠o das once desta ma√Ī√° na parroquia de Santo Andr√© de C√©sar, tal e como indicou a persoa que chamou ao 112 Galicia para informar dun choque frontal entre dous turismos. Tam√©n indicou que hab√≠a tres persoas que necesitaban asistencia m√©dica, polo que o persoal do Centro Integrado de Atenci√≥n √°s Emerxencias de Galicia enviou un aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Ademais, foron alertados os voluntarios de Protección Civil de Caldas e Cuntis e os Bombeiros do Salnés, xa que, entre os feridos, había unha persoa que necesitaba axuda para saír do coche sen que houbese que utilizar os equipos de excarceración.

Para retirar os danos provocados polo golpe e restablecer as condicións de seguridade na vía, os axentes da Garda Civil de Tráfico pediron a través do 112 Galicia a colaboración dos equipos do Ministerio de Fomento.