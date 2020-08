Tres positivos confirmados por Covid19 de tres persoas traballadoras da Deputación de Pontevedra

O Goberno da Deputaci贸n de Pontevedra foi informado hoxe polo Servizo de Prevenci贸n de Riscos Laborais da existencia de tres positivos confirmados por Covid19 de tres persoas traballadoras da instituci贸n provincial, polo que se activaron de xeito inmediato todos os protocolos correspondentes 谩 normativa sanitaria.

No primeiro dos casos, a persoa que deu positivo nas probas se atopaba en per铆odo de vacaci贸ns e non tivo ning煤n contacto co resto do persoal da Deputaci贸n de Pontevedra. Nos outros dous casos, tr谩tase de persoas que realizan as s煤as funci贸ns en servizos externos.

O Servizo de Prevenci贸n informou igualmente do seguimento doutro caso, por contaxio dunha persoa da s煤a familia, que est谩 en estudio e 谩 espera das probas preceptivas.