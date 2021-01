Trucos para no planchar la ropa y que quede perfecta

Fregar los platos, limpiar el baño, hacer la comida… En España dedicamos a las tareas del hogar una media de entre 6 y 9 horas a la semana.

De entre todas ellas, planchar se lleva el premio a la peor tarea ya que para el 40% de los españoles resulta la más incómoda, y un 36% afirma que le gustaría tener un dispositivo que planchara y doblara la ropa por sí solo.

Para librarte de esta carga y que le puedas dedicar tiempo a lo que de verdad importa, te traemos este artículo con los mejores trucos para no planchar.

Cómo tender la ropa para no planchar

Hay un dicho popular que dice que “solo plancha el que no sabe tender” y la verdad es que no le falta razón. Este es uno de los mejores consejos para no planchar que podemos daros, ya que cambiando unos hábitos muy sencillos podemos ahorrarnos horas planchando.

Para empezar, intenta colgar tus prendas en cuanto la lavadora termine . Si las dejas un tiempo dentro, a parte de que pueden coger mal olor debido a la humedad, se generarán arrugas extra. Antes de tender, sacude y estira cada prenda . Las más delicadas alísalas con la mano sobre una superficie plana, así te asegurarás que no queda ninguna arruga. Una vez estés tendiendo, sujeta la ropa haciendo coincidir la pinza con las costuras . Los pantalones por la cintura, en la parte menos visible y las camisas puedes ponerlas en perchas, para que se sequen es una posición más natural. Una vez se haya secado trata de recogerla lo antes posible , así evitarás que se acartone.

Una vez recogido debes saber cómo doblar la ropa . Intenta dedicarle un poco de tiempo y hacer las menos manipulaciones posibles para no crear arrugas por accidente.

Por último, es importante también tener en cuenta el tendedero que utilizamos. Además, se recomienda secar la ropa en el exterior. Hoy en día existen miles de nuevos de tipos de tendederos de exterior que los hacen más funcionales y resistentes consiguiendo así adaptarse a nuestro espacio y ser duraderos.

Si estos párrafos sobre cómo colgar la ropa para no planchar te han sido útiles, sigue leyendo que lo que sigue te interesa.

Elige bien el material

Posiblemente se trate del factor más importante a tener en cuenta.

Deberemos fijarnos bien en la etiqueta, e intentar comprar prendas con tejidos formados por, al menos, un 25% de fibras sintéticas. También deberíamos priorizar los tejidos 100% naturales como la seda y la viscosa, evitando el lino y el algodón que requieren planchado obligatorio pues es muy complicado quitar las arrugas si no es con vapor.

Por si acaso, también es bueno saber que hay algunas telas que no se pueden planchar. Esto suele señalizarse en la etiqueta con el símbolo de no planchar.

Si tienes secadora, optimiza su uso

Es una buenísima herramienta que puede ayudarnos a no planchar si tenemos en cuenta un par de consejos.

Es importante dejar libre un 20% de la carga libre, así evitarás que se amontonen y se arruguen más de lo que deberían.

Otro punto es sacar la ropa en cuanto termine el programa. Doblar tus prendas cuando todavía están a una temperatura elevada prevendrá que las arrugas se afiancen cuando se enfría.

Por último, utiliza un programa automático. Estos suelen tener un sensor de humedad que les ayuda a saber la cantidad de calor y el tiempo que deben usar. Además, puedes ajustarlo en función del tipo de tejido que vayas a secar: delicado, sintético…

Utiliza un vaporizador

Se trata de un pequeño electrodoméstico muy fácil de usar y que ofrece una buena solución para quitar las arrugas sin planchar. Simplemente deberás colgar la ropa y pasárselo por encima.

Prácticamente hace el trabajo de una plancha tradicional pero de una forma más rápida y efectiva.

Si no queda otra… ¡Reduce el planchado!

Utiliza el modo vapor de la plancha, te ayudará a dejar los tejidos lisos sin complicarte demasiado. Ten en cuenta también que la ropa ligeramente húmeda se plancha mejor.

Plancha siempre en la dirección del tejido, realizando primero las costuras y las pinzas, ya que constituyen el “esqueleto” de la prenda.

Las cortinas puedes evitar plancharlas, ya que colgándolas bien y con la fuerza de la gravedad quedarán perfectamente lisas y rectas.

Y tú, ¿conocías ya estos trucos para no planchar? Seguro que si los aplicas en tu día a día consigues ahorrar tiempo y energía.