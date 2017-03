UFP solicita a la Dirección General de la Policía que felicite a la Comisaría de Salvaterra por su labor de protección de la fauna y animales abandonados

369 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Ayer mismo en una intervención que requirió cortar el tráfico e introducirse en una alcantarilla consiguieron salvar a parte de una familia de crías de patos salvajes de ser arrolladas por los vehículos de la carretera.

Son habituales los salvamentos de perros abandonados y desnutridos.

También han contado con un compañero de patrulla por la noches en la Comisaría, un pequeño Zorro, al que alimentaron ante su estado de desnutrición y venía a acompañarlos en el servicio nocturno.

Los Policías Nacionales en Salvaterra, no solo se dedican a perseguir el delito en la frontera con Portugal, si no que debida a los parajes naturales por los que se mueven, realizan una importante labor de protección de la vida animal con la que no se contaba cuando les fue encomendado el Servicio en Salvaterra, y en ocasiones cuentan con la compañía y el agradecimiento con su presencia de esos animales a los que ayudan.

Tal es el caso de un pequeño Zorro, ya casi un compañero más, que se acercaba por las noches a la Comisaría y que llegó a comer de la mano de los agentes, que le habían ayudado cuando pasaba por un mal momento en el que escaseaba la caza y los Policías se convirtieron en sus amigos y sus proveedores de alimento en esos difíciles momentos.

Tampoco es raro ver asomar a traves de las ventanas traseras del vehículo Policial el hocico de algún perro abandonado y en mal estado que es rescatado por los agentes y trasladado a las instalaciones de Policía Local donde son muy bien acogidos y tratados o a la protectora de Ponteareas.

Ayer tuvieron la última intervención donde la rápida actuación de los agentes evito que una familia de crías de pato abandonadas que deambulaban por la carretera perecieran bajo las ruedas de los vehículos, de los nueve integrantes de la familia solo se pudieron salvar 6 , puesto que 3 perecieron bajo las ruedas de un furgón y el salvamento del resto requirió de cortar el tráfico un poco de tiempo y de que un agente se arrastrara bajo una alcantarilla para salvar a 3 de ellos que habían quedado atrapados después del accidente, finalmente y no sin contratiempos los 6 supervivientes pudieron ser puestos a salvo y entregados por los Policías en el parque de la CANUDA en Salvaterra donde estarán protegidos y harán las delicias de los más pequeños.

Por toda esta labor que los Policías no tenían previsto, pero que han asumido como propia, solicitamos que por parte de la Dirección General de la Policía se felicite a los Policías que forman la plantilla de Salvaterra



