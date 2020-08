Un accidente entre tres vehículos deixa tres persoas feridas no Porriño

Tres persoas resultaron feridas tras verse implicadas nun accidente entre tres vehículos.

Ocorreu na Avenida de Galicia, no concello pontevedrés do Porriño.

Ata o lugar desprazáronse, tras ser alertados polo 112 Galicia ao recibir o aviso a través dun particular dez minutos antes das 20:00 horas da tarde pasada, o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil. Tamén, os xestores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos Bombeiros de Baixo Miño.

Así, unha vez no punto, os efectivos de Protección Civil comunicaron que no primeiro vehículo viaxaba o condutor e dous bebés que, afortunadamente, resultaron ilesos. Pola contra, o ocupante e o condutor do segundo turismo e a condutora do terceiro vehículo foron trasladados polo persoal sanitario ao Hospital Concheiro de Vigo.