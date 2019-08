Un camión que chocara cun farol na Avda. de Madrid

Este suceso sucedeu este mércores ás 14:24 horas, produciuse un aparatoso accidente que, para a súa resolución requiriu da intervención da Policía Local de Vigo, Bombeiros e o servizo de limpezas.

Á hora indicada, unha particular realizou chamada ao 092 de Vigo, informando dun camión que chocara cun farol na Avda. de Madrid, confluencia coa rúa Laurel.

Ao lugar desprazouse unha Patrulla de Atestados, que comprobou que efectivamente, un camión chocara contra o valo do carril de servizo, quedando o condutor atrapado no interior, motivo polo cal se solicitou a presenza dunha dotación de Bombeiros.

O condutor: E. L. G, natural de Vigo de 63 anos de idade, manifestou que ía circulando cando se lle cruzou na traxectoria do seu vehículo un gato á carreira, realizando unha manobra evasiva e chocando coa medianeira.

Non resultou difícil sacalo do vehículo, e por sorte non mostraba lesións máis aló dunhas mazaduras e o golpe que recibira na fronte contra o parabrisas no momento da colisión.

A aparatosidade da mesma obrigou a realizar labores de regulación como consecuencia da retención xerada, en ocasións por condutores que minoraban a marcha para esculcar.

Por último, foi necesario quitar os restos do vehículo como do farol para o que se solicitou a presenza dun Operario de limpezas, tras o cal o tráfico quedou totalmente restablecido.