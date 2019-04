Un “cheque social” imposible de cobrar

Hai uns días o Concello de Vigo anunciaba, outro ano máis, a apertura do prazo de solicitudes do “Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación – 2019”. O popularmente coñecido como “cheque social” está dotado cun orzamento de 1.640.000 € e até o 8 de maio poden presentarse as solicitudes.

Segundo podemos ler nas bases con esta convocatoria de axudas o Concello de Vigo procura complementar as “Axudas de Emerxencia Municipais” poñendo a ”disposición das persoas e familias necesitadas uns recursos económicos que lles permitisen facer fronte, alúmenos parcialmente, ós gastos derivados do uso da vivenda habitual, da compra de alimentos e dos subministros básicos do fogar, procurando evitar os desafiuzamentos derivados da falta de pagamento do aluguer ou do crédito hipotecario, as carencias básicas de alimentación e as situacións de «pobreza enerxética», que mesmo poderían imposibilitar o normal uso e goce da vivenda”.

Alén deste parágrafo, non máis que unha declaración baleira, a realidade é que esta convocatoria é un exemplo máis de “políticas miserentas”. Así nomeamos unha convocatoria na que atopamos requisitos tan duros coma estes tres: