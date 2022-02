Un ciclo de conferencias con expertos internacionales sobre la figura de María Casares inaugurará las conmemoraciones de la Xunta en el centenario de la artista

El secretario general de Cultura, Ángel M. Lorenzo, presentó hoy el ciclo de conferencias María Casares. Del exilio al escenario, la primera de las propuestas de la programación especial que la Xunta de Galicia, en colaboración con distintas entidades nacionales e internacionales, impulsa este año para conmemorar el centenario de la artista.

Como expresó el representante de la Consellería de Cultura, este ciclo de conferencias es de especial interés porque permitirá “reflexionar desde el punto de vista académico y también personal en la honda trayectoria de María Casares”. En este sentido, se refirió a las aportaciones que ofrecerán los ponentes “en muchos casos amigos y compañeros de la artista con sus testimonios y experiencias”. Esta iniciativa supone el arranque de una programación “extensa y diversificada” con la que la Xunta quiere “divulgar el legado, promover la reflexión e incentivar la creatividad de los artistas a través de una figura como María Casares, que dejó una honda huella en nuestra cultura”, añadió.

Ángel M. Lorenzo destacó, además, el carácter abierto y participativo de este primer ciclo de conferencias, que permitirá “acercar al gran público muchas de las claves del trabajo de la autora”. María Casares. Del exilio al escenario se desarrollará desde el 9 de febrero hasta el 22 de noviembre en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, con entrada gratuita hasta completar aforo. Todas serán a las 19,30 horas.

Primeras conferencias, el miércoles

Se contará con personalidades relevantes del mundo de las artes y de la cultura que conocieron desde la cercanía el trabajo de la artista. Las primeras conferencias serán el miércoles próximo, el día 9 de febrero. Correrán a cargo de la actriz y codirectora de la Maison Maria Casares de París Johanna Silberstein con la conferencia Nacer española y morir francesa. Los dominios de la Vergne en la historia de María Casares, y el arquitecto Felipe Peña, que recibió el encargo de la rehabilitación de la casa familiar de los Casares Quiroga en A Coruña, con la conferencia Panaderas doce.

El 16 de marzo será el turno de la Anne Plantagenet, autora de una quincena de libros, novelas, cuentos, relatos, biografías y una treintena de traducciones del español. Su último libro, L ‘Unique, Maria Casarès, está dedicado a la actriz gallega y basado en su correspondencia amorosa con Albert Camus. Ese día también impartirá un relatorio el director teatral Lluís Pascual, uno de los fundadores del Teatre Lliure de Barcelona que estuvo a cargo de su dirección durante los años 1998-2000 y 2011-2018.

Compañeros de Casares

En abril, el día 27, se contará con la participación de la actriz Tina Sáinz que comenzó y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el teatro y fue grande amiga de María Casares, con la que interpetou El adefesio de Alberti en Madrid en el año 1976. Ese mismo día también se ofrecerá la conferencia de José Luis Méndez Romeu, que había sido concejal de Educación y Cultura en A Coruña, secretario de Estado de Cooperación Territorial y conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de la Xunta.

El 11 de mayo las conferencias serán impartidas por Josep María Flotats y Jorge Lavelli. Josep María Flotats es actor y director. Entre 1963 y 1983 residió en París, donde desarrolló una intensa labor teatral e ingresó en 1981 en la Comédie Française, de la que es Societaire desde 1982. Por su parte, Jorge Lavelli es director de teatro y de ópera. En 1964 dirigió por primera vez a María Casares en Divinas palabras de Valle-Inclán en Buenos Aires y partir de aquella se convertiría en el director fetiche de la actriz.

Las conferencias continuarán en octubre. En concreto, el día 19 será el turno de María Lopo, doctora en Literatura Francesa, ensayista y traductora. Como especialista en la figura de María Casares lleva publicado una decena de artículos en los que se ocupa de su vida y de su obra. Le dedicó el texto teatral Mi nombre es María Casares (2007), adaptado para la escena por Sarabela Teatro como María Casares. La vida triunfante (2008), editó la correspondencia intercambiada con su padre Santiago Casares Quiroga en el libro Cartas en el exilio (2008) y publicó el manual sobre sus conexiones gallegas El tiempo de las mareas. María Casares y Galicia (2016).

Ese mismo día también se contará con Pedro Soler, que se inició en el arte flamenco de la mano de los andaluces exiliados de su ciudad natal. A lo largo de su carrera acompañó la María Casares, Carmen Albéniz, Enrique Morente, Miguel Vargas, Carmen Linares, Atahualpa Yupanqui, Óscar Cáceres, Renaud García Fons, Beñat Achiary, Ravi Prasad, Raúl Barboza, Germaine Montero y Anne Alvaro, entre otros.

El ciclo finalizará el 22 de noviembre con las conferencias de Borja Ortiz de Gondra y María Delgado. El dramaturgo Borja Ortiz obtuvo, entre otros premios, el Calderón de la Barca, el Lope de Vega y el Max a la Mejor Autoría Teatral. Sus obras se representaron en Argentina, España, Francia, México o Rumanía y en su faceta de intérprete trabajó en organismos internacionales y tradujo al castellano literatura anglosajona y francesa.

Por su parte, María Delgado es catedrática de Teatro y Cine y vicerrectora en The Royal Central School of Speech and Drama de la University of London. Como autora y coeditora es responsable de una docena de libros siendo una de sus obras más singulares Otro teatro español: supresión e inscripción en la escena española de los siglos XX y XXI, una visión de la historia del teatro español a través de seis artistas, entre los que figura María Casares

Extensa programación todo el año

El ciclo de conferencias se enmarca en la programación del centenario de María Casares que ofrecerá durante todo el año actividades tanto en Galicia como fuera, a través de propuestas digitales, editoriales, escénicas y audiovisuales que recorrerán toda su huella histórica desde diferentes plataformas y lenguajes. Junto a la Xunta, la programación cuenta con la participación de diferentes entidades e instituciones de distintos territorios, como la Biblioteca Nacional de España, la Embajada de España en Francia, el Instituto Cervantes, la Asociación de Actores y Actrices de Galicia, Ediciones Generales, la Corporación Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), entre otras.

Entre las propuestas para los próximos meses destacan también un proyecto en colaboración con la Embajada de España en París y el Instituto Cervantes que incluirá una mesa redonda, una lectura escénica de fragmentos de la actriz y una muestra en el Instituto de Cervantes de Marceau y Quentin Bauchart (Francia). En Madrid, en colaboración con la Biblioteca Nacional de España, habrá un ciclo de conferencias y charlas sobre la autora. En Galicia está prevista, entre otras, la puesta en marcha de producciones propias, coproducciones y colaboraciones con entidades gallegas, nacionales e internacionales; un ciclo audiovisual en la Filmoteca de Galicia y la edición de publicaciones especiales, entre otras actividades.