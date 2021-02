Un conductor ebrio colisiona contra un poste telefónico y trata de darse a la fuga en Vigo

A las 18:20 horas del día 31 un vecino de la calle Núñez de Balboa, informaba sobre un accidente de circulación en la zona, y especificaba que el conductor intentaba huir del lugar.

A la llegada, los agentes comprobaron que se trataba de la colisión de un turismo contra un poste del tendido telefónico. Procedieron a solicitarle la documentación para su identificación, al objeto de elaborar el correspondiente atestado por daños, resultando ser J. M. C. F. de Vigo y 45 años de edad. Realizando esta gestión y entrevistados con el citado, los actuantes comprobaron que presentaba claros síntomas de encontrarse bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas.

Por este motivo procedieron a realizarle las pruebas preceptivas de determinación del grado de impregnación alcohólica, arrojando estas un resultado positivo de 0,50 y 0,58 mg/l de alcohol por aire expirado, lo que no excede el límite penal establecido.

El poste quedó sobre la calzada, en el margen derecho del carril, en la zona por donde transcurren los peatones, sin riesgo para ellos y para la circulación, restableciéndose esta. El vehículo finalmente fue retirado al depósito, por haber dado positivo en el control de alcoholemia y causar daños. A ese respecto, se dio aviso al servicio de averías de telefónica para su más inmediata reparación.

Por su parte, el conductor fue denunciado administrativamente por la alcoholemia y también por no haber sometido al vehículo a la itv. A mayores, también se le sancionó por no respetar las normas sobre adopción de medidas preventivas frente al COVID-19, dado que se desplazó al lugar para reunirse con familiares, no convivientes.