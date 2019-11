Un condutor que transitaba pola Avenida de Ramón Nieto dá positivo en THC, opiacios e anfetaminas

O luns ás 14:00 horas, axentes da Policía Local realizaron unha proba para a detección de drogas tóxicas ao condutor dun turismo tras unha infracción de tráfico. Os feitos tiveron lugar na Avenida de Ramón Nieto á altura do numero 152. Os actuantes no momento de entrevistarse co home, sospeitaron que puidese conducir con presenza de drogas no organismo, polo que tras realizarlle o test indiciario salival leste deu un resultado positivo en THC, OPIACIOS E ANFETAMINAS, sendo denunciado por iso administrativamente.

