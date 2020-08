Un condutor resulta ferido tras ser atropelado por un turismo despois de sufrir un accidente contra outro vehículo en Mos

Un accidente entre dous vehículos remata cun dos condutores implicados ferido, ao ser atropelado por un terceiro coche.

Foi unha persoa particular quen, sobre as 23:30 horas da pasada noite, chamou ao 112 Galicia para informar do suceso. Segundo o seu relato, había unha persoa tendida no chan. Nese intre, outro particular indica aos xestores de emerxencias que acababa de ter un accidente contra un vehículo na A-55, á altura de Sanguiñeda, dirección Vigo e, ao saír dos turismos un terceiro vehículo atropelou ao condutor do outro coche sinistrado, deixándoo ferido.

Así, con estes datos, desde o 112 Galicia informou decontado ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos axentes de Tráfico, da Policía Local e aos efectivos de Protección Civil da localidade. Tamén, os Bombeiros do Porriño foron informados dos feitos.

Unha vez no punto, o ferido foi evacuado polo persoal sanitario e trasladado en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.