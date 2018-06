Un congreso internacional reunirá en Galicia ás mellores rutas culturais, ecolóxicas e de peregrinación dos cinco continentes

Connect on Linked in

Representantes das máis importantes rutas culturais, ecolóxicas e de peregrinación de todo o mundo participarán o vindeiro mes de setembro en Santiago de Compostela na 7ª edición da World Trails Conference. Trátase do congreso internacional organizado cada dous anos pola rede mundial de camiños e sendeiros World Trails Network, que por vez primeira se celebra en Europa e que afondará na contribución cultural e económica que estes itinerarios conseguen nos distintos destinos turísticos, áreas protexidas e espazos rurais que atravesan.

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, acompañada polo delegado territorial da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro, e polo xerente do Xacobeo, Rafael Sánchez, presentou hoxe este simposio que, ademais, fomentará as sinerxías entre os distintos itinerarios do mundo e que se converterá “nunha gran oportunidade para avanzar e compartir impresións sobre o desenvolvemento e preservación do Camiño de Santiago, que se posiciona cada vez máis como referente internacional no seu modelo de xestión”, indicou.

Neste sentido, o traballo levado a cabo na ruta xacobea en Galicia centrará varios do relatorios deste congreso internacional que se celebrará os días 26, 27, 28 e 29 de setembro. Ademais do Camiño de Santiago, cóntase xa coa presenza confirmada de representantes de itinerarios de máis de 28 países dos cinco continentes.

De Sudáfrica a Xapón

Desde Asia, participarán os camiños Kumano Kodo -Patrimonio Mundial e irmandando co Camiño de Santiago desde hai 20 anos- e tamén o Camiño Shikoku Henro, co que tamén Galicia mantén férreas alianzas de colaboración. Haberá, ademais, representantes dos Camiños de Jeju Olle, en Corea do Sur, e do Great Himalaya Trails, o trazado máis largo e alto do mundo e que está situado no Nepal.

Tamén se contará coa participación das rutas culturais de longa distancia que están presentes en Taiwan, así como con xestores de itinerarios e sendeiros de Grecia ou Irlanda e de Sudáfrica, con representantes do Rim of Africa Trail, o sendeiro de montaña máis longo dese país. Xunto a eles, haberá unha representación de Sudamérica, con rutas de Costa Rica ou Panamá. Tamén estarán congresistas de Canadá para falar do Bruce Trail, o trazado sinalizado máis antigo e longo de Canadá que permite coñecer a Escarpa do Niágara, Reserva Mundial da Biosfera da Unesco e que presentará a súa experiencia para desenvolver unha actividade sustentable nese territorio.

Tres ‘Viaxes no Camiño’

O congreso incluirá diversos relatorios e mesas redondas para afondar, entre outras cuestións, na vinculación dos itinerarios e a protección da natureza, nos beneficios económicos das rutas para as economías rurais, na preservación do patrimonio cultural e nos valores espirituais das rutas xacobeas, así como na importancia do crecemento sustentable en cada unha destas rutas culturais, ecolóxicas e de peregrinación do mundo.

Como explicou Nava Castro durante a presentación, no programa da World Trails Conference haberá, así mesmo, reunións específicas, un pequeno festival de cine e unha feira promocional, na que participarán destacados representantes dos distintos itinerarios do mundo que forman parte da World Trails Network. “O Camiño de Santiago terá unha oportunidade única de conectarse con representantes dos mellores itinerarios do mundo e formar parte da axenda das rutas do mundo que encaran o futuro”, engadiu.

O congreso estará precedido por tres percorridos polas últimas etapas de tres itinerarios xacobeos en Galicia. Trátase de Viaxes no Camiño, nas que os delegados poderán unirse a unha peregrinación de nove días no Camiño Francés, de cinco días no Camiño Inglés e de 10 días no Camiño Portugués. As tres peregrinacións chegarán a Santiago de Compostela como prólogo da inauguración.

A World Trails Conference é unha actividade aberta ao público en xeral. O prazo de inscrición está aberto na páxina web especialmente habilitada: santiagoworldtrails2018.com.

Liderato do coñecemento e sustentabilidade

Con iniciativas como esta, Turismo de Galicia continúa afondando nas liñas de traballo ás que dá gran prioridade e que están enmarcadas no Plan director do Camiño de Santiago e na Estratexia de turismo de Galicia 2020. Refórzase a importancia de liderar o coñecemento, da sustentabilidade no Camiño de Santiago, no turismo responsable e o intercambio cultural. Avánzase así de xeito constante para que a ruta xacobea continúe a manter a súa esencia e vitalidade como un dos motores socioeconómicos da Comunidade galega.