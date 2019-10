Un documental e un coloquio coa La Habitación Roja pechan a primeira edición do Barbeira Season Fest no Centro Comercial Gran Vía

Este xoves, ás 18:00 h., nos cinemas do Centro Comercial Gran Vía, os membros do grupo contarán ao público o seu paso polo festival e anunciarán a súa presenza na edición do ano que vén. Ademais, estrearase un documental sobre o certame e inaugurarase a exposición fotográfica do proxecto “ Vinte no Camiño”.

O Barbeira Season Fest organiza un evento de clausura da súa primeira edición este xoves no Centro Comercial Gran Vía, de Vigo. A organización do festival, que xa anunciou que haberá segunda edición o ano que vén, quere desta maneira “pechar un círculo que resultou ser perfecto e celebrar co público o éxito do certame do pasado mes de setembro”. Este festival forma parte do programa “O teu Xacobeo”, impulsado pola Xunta de Galicia.

Ás 18:00 h., na planta 3 (á beira dos cinemas) Centro Comercial Gran Vía, inaugurarase a exposición vinculada ao proxecto “Vinte no Camiño” que se anunciou no podcast levado a cabo o día do festival. Trátase dunha mostra produto dunha residencia artística do escritor Diego Giráldez e a fotógrafa Tamara de la Fuente que dan outra perspectiva do camiño despois de traballar nun tramo do Camiño Portugués de Costa, que pasa por Baiona.

Ás 18:30 h., nunha das salas de cinema do centro comercial, estrearase o curto documental “Barbeira no Camiño”, dirixido por Antón Veiga, no que se descubrirá o proceso de produción do festival coas impresións dos seus protagonistas. Trátase tamén dunha homenaxe ao Camiño Portugués de Costa e aos peregrinos que o cruzan.

Dez minutos máis tarde, chega un dos momentos máis interesantes desta clausura: o coloquio cos membros do grupo La Habitación Roja. Durante a charla, moderada por María Yáñez, anunciará a súa presenza no Barbeira Season Fest do próximo ano- concerto que entra dentro da celebración do 25 aniversariod e a banda- e contarán a súa experiencia nesta edición.

Todas as acitividades son de balde.