Un empuxe á natación, ao rugby e aos bos hábitos de vida

Connect on Linked in

A actividade deportiva no campus de Ourense contou este martes con tres citas institucionais. Salustiano Mato, reitor da Universidade de Vigo, e Virxilio Rodríguez, vicerreitor do campus de Ourense, recibiron ao equipo de rugby do campus, que vén de rematar con bos resultados a competición estatal, presentaron un convenio de colaboración co Club Natación Escualos para a promoción da práctica da natación, e pecharon a celebración este curso académicos do Martes Saudables.

Fomento da natación

A actividade comezou coa sinatura dun convenio de colaboración entre a Universidade de Vigo e o Club Natación Escualos para a promoción da práctica da natación entre a comunidade universitaria e a poboación preuniversitaria da contorna. O club, destacouse no acto, conta cunha dilatada experiencia na promoción desta modalidade deportiva na cidade de Ourense no ámbito federado así como unha importante vinculación coa Universidade ao formar parte do mesmo varias persoas pertencentes á comunidade universitaria. Esta iniciativa, comentou o reitor, forma parte “do compromiso desta Universidade de penetrar cada día máis na sociedade ourensá” e na aposta “polo deporte para unha vida saudable”. Pola súa banda, Fernando Troncoso, do Club Natación Escualos, destacou o compromiso da súa entidade en desenvolver os obxectivos contemplados no acordo.

Ao abeiro deste convenio, ambas entidades colaborarán no desenvolvemento dun programa de actividades de dinamización desta modalidade deportiva que incluirá a organización de eventos deportivos, o desenvolvemento de escolas de iniciación e grupos de adestramento, xornadas de portas abertas, etc nos cales as persoas pertencentes á Universidade de Vigo terán condicións vantaxosas respecto da poboación en xeral contorna como medio para o desenvolvemento integral das persoas participantes e, de xeito destacado, os estilos de vida activos e saudables.

Parabéns ao equipo de rugby

As autoridades académicas tamén recibiron a xogadores, xogadoras e persoas do equipo técnico do Campus Universitario Ourense Coosur. O reitor quixo darlle os parabéns “pola fantástica campaña que fixestes”, xa que o equipo ourensán competiu este curso na división de prata do rugby estatal, na división de honra B, quedando no sexto posto de 12 e sumando 10 vitorias e 12 derrotas ao longo da competición. Pola súa banda, Juan Carlos Rodríguez, presidente do club de rugby, quixo agradecer o apoio da Universidade a través do convenio de colaboración asinado anualmente que lles permite, indicou, “ter unha tranquilidade” en canto a financiamento e instalacións.

Peche dos Martes Saudables

Por último, reitor e vicerreitor achegáronse á Biblioteca Rosalía de Castro do campus para asistir á última sesión dos Martes Saudables, que este curso volveron a percorrer os tres campus da Universidade de Vigo. Nos seus postos os membros da comunidade universitaria puideron, entre outras cousas, informarse sobre temas de deporte, sexualidade e alimentación ou someterse ás diferentes probas de enfermaría dispoñibles, como medición da tensión e identificación do grupo sanguíneo.