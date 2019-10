Un grave atropelo saldouse con varios peatóns feridos na rúa Fragoso

Espectacular accidente en Fragoso, os feitos ocorreron as 20.00 horas do dia de hoxe, un coche sen control levouse por diante unhas motos, unha señora e un carrito de bebe no que viaxaban dos, como consecuencia do espectacular accidente o coche acabou encaixado contra unha árbore, todos os feridos foron evacuados en sendas ambulancias aos centros hospitalarios máis próximos incluído os ocupantes do vehículo, dous matrimonios mallores, no operativo participaron cinco ambulancias mecanizadas, furgoneta de atestados e varias patrullas do 92.

A Policía Local cualifica o atropelo como «grave» pero aínda non ten datos do número de vítimas ou feridos. Algunhas fontes falan de seis lesionados. O bebé tiña lesións no cara pero tanto el como o seu irmán están ben, segundo cren as persoas que viron o accidente.

NoticiasVigo.es esta recopilando información, esta nova será ampliada.