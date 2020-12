Un hilo en twitter que se transforma en lección sobre la polémica de la Gran Vía viguesa

Formidable exposición del arquitecto vigués Miguel Comesaña, a modo de análisis de lo sucedido en la Gran Vía viguesa, ahora que el mamotreto-adefesio de las rampas con techos de colorines acaba de ser inaugurado. Muy de agradecer lo que Comesaña ha expuesto en Twitter, del modo resumido a que la red social obliga. Merece la pena emplear unos minutos y seguir el hilo abierto por el arquitecto para entender, también, como pudiendo haberse hecho algo más disimulado, menos impactante, más asumible estéticamente, se optó por ir a lo más barato y el resultado a la vista está… Ello independientemente de que esta no era, en modo alguno, una obra urgente en Vigo.

Entren en el link que les ofrecemos y vean también apuntes de interés en torno al arboricidio llevado a cabo en el lugar, las alternativas descartadas, el error de los “cristales transparentes”, etc. etc. etc.

Recomendamos muy vivamente entren ustedes en este link y lean con detenimiento a partir del enlace siguiente :

