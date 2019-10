Un home négase a mover o seu furgón e este se baixa e agarra do pescozo a un axente

O pasado venres ás 18:30 horas os compoñentes dunha Patrulla desta Policía Local de Vigo atopábanse cubrindo distintos puntos da Av. De Gran Vía, ao obxecto de realizar labores de regulación do tráfico.

Un dos axentes atopábase na confluencia da citada Avenida coa rúa Bolivia, procedendo a deter o tráfico para dar prioridade aos vehículos que descendían desde Pz. España.

Comprobando que un furgón bloqueaba o paso dos peóns na intersección, e indicando ao seu condutor que o habilitase, para o que debía retroceder un par de metros.

O citado negábase a mover o vehículo de maneira insistente, aínda que finalmente accedeu á indicación realizada e permitir así aos viandantes atravesar a vía, en tanto o tráfico estaba detido.

Ao reiniciar a marcha, este condutor increpou e insultou ao axente mentres pasaba á súa altura e este atopábase ocupado nos labores de regulación.

Co fin de tomar as medidas de carácter administrativo, ao obxecto de sancionar e corrixir esta conduta, requiriu ao seu compañeiro de patrulla, (que se atopaba a poucos metros ) para que interceptase ao citado condutor e procedese á súa plena identificación, desprazándose ao encontro do furgón.

Lonxe de atender as indicacións do segundo Policía Local de Vigo, continuou descendendo pola rúa e facendo caso omiso, ata deter a súa marcha por atoparse os vehículos que lle precedían o grupo semafórico en vermello.

Cando o Actuante procedía á apertura do vehículo para requirirlle a documentación, este baixouse do mesmo abalanzándose sobre o Axente, comezado a empuxarlle violentamente ata acurralalo contra o lateral do vehículo, momento en que o suxeitou polo pescozo e alzou o puño dereito con intención de agredilo.

Ao lugar xa se dirixía o seu compañeiro e un mando do corpo que lograron suxeitalo e evitar a agresión reducíndoo, opoñéndose en todo momento o condutor e ofrecendo unha forte resistencia activa.

En atención a estes feitos, procederon á súa detención pola comisión dun Delito de Atentado a Axente da Autoridade, resultando ser: C.A.P.O, de Vigo e 50 anos de idade.

Tras o cal, e en ausencia dun condutor alternativo, procedeuse ao traslado do vehículo ao depósito municipal.