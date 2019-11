Un home malla a paus na sua muller na rúa Venezuela

Na noite de onte ás 23:13 horas, recibiuse chamada na Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo desde a zona da rúa Venezuela.

A chamada realizouse por parte do servizo de emerxencias 112, informando do requirimento dun particular respecto a que a súa parella cortouse accidentalmente unha man cun coitelo.

Ao instante, entrou unha segunda chamada, de veciña da mesma zona, que informou do mesmo incidente, indicando que se trata dun episodio de violencia de xénero.

Á chegada da dotación ao lugar, atopáronse en vía pública a unha parella. A muller estaba sentada e cubríase o antebrazo esquerdo cun trapo de cociña que estaba ensanguentado, mostrábase moi nerviosa, chorando e pedindo auxilio.

Ao seu lado atopábase un home, que presentaba síntomas de estar consumindo bebidas alcohólicas, suxeitando un teléfono e tentando realizar unha chamada, e que foi convidado polos Axentes a que se apartase para poder atender á muller facendo caso omiso.

Nese momento presentouse no lugar unha veciña, que se achegou á muller para auxiliala, indicando que anteriormente oíra unha forte discusión entre ambos os compoñentes da parella, para acto seguido escoitar como se producía a rotura duns cristais, engadindo que as discusións entre ambos son habituais.

Á chegada da ambulancia, os sanitarios atenden á muller, comprobando o alcance das lesións e informando que non revisten gravidade.

Nese punto a citada M. J. R, de Vigo e 39 anos de idade, manifestou que ese mesmo día atopábase no seu domicilio cando recibiu a chamada da súa parella (o home que a acompañaba) esixíndolle que o fose a recoller por que estaba moi ebrio, ao que ela accedeu.

Ao chegar ao domicilio, leste reclamoulle diñeiro (segundo parece a muller cobra unha paga todos os días 25 de cada mes) negándose ela a acceder ás súas demandas, comezando o home para insultala pasando a empuxala para acto seguido golpeala cun pau en diversas partes do corpo.

Presa dun ataque de nervios, a muller tirou un baseo ao chan, recollendo un dos fragmentos de cristal e autolesionándose, o que freou á súa parella, momento que aproveitou ela para fuxir cara ás escaleiras onde foi localizada, deténdose ao atoparse mareada, momento no que a alcanzou o home e realizou a primeira chamada obxecto da intervención policial.

En virtude a estas manifestacións, os axentes procederon á detención do home J. H. C, de Vigo e 55 anos de idade, pola comisión dun delito de violencia de xénero.