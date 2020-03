Un home négase a ser desafiuzado dun computador público e esta supostamente ameaza

A máxima responsable dunha instalación municipal, púxose en contacto con axentes do departamento de Relacións Cidadás da Policía Local de Vigo tras ter un problema unha traballadora cun usuario da sala de computadores do centro.

Os axentes trasladáronse ao lugar, entrevistándose coa citada, P. C, que lles informou que a mediados de semana, a traballadora que prestaba de servizo nese momento, indicou ao usuario dun computador que pasara o seu tempo de utilización e que tiña que deixalo libre, para outra persoa que estaba a esperar para utilizalo.

Lonxe de atender a indicación, este encarouse con ela, levantándose e achegándose dunha forma ameazadora, sacando peito aproximando o seu rostro ao dela, levantando un brazo co seu puño pechado e poñéndollo preto da cara, chegando case a tocala, obrigándoa a botarse cara atrás e refuxiarse detrás do mostrador.

Desta persoa, o único dato que se tiña era a súa descrición física e de que pertence a un Club lúdico dunha asociación desta cidade.

Posteriormente, tras chamada telefónica á traballadora municipal, B F. I, de Vigo e 57 anos de idade, reafirmándose na súa versión e corroborando o devandito pola directora do cento.

Este incidente non foi o único ocorrido, pois semanas atrás, o mesmo individuo, encarouse co técnico informático, culpándolle de borrar unha aplicación utilizada por el e non sendo iso verdade.

Os actuantes comezaron a realizar unha serie de indagacións, logrando localizar a este individuo, tratándose de L. M. P, de 64 anos de idade.

Tras entrevistarse cos axentes, admitiu ter o problema indicado, aínda que dixo non levantar o puño nin ameazar á traballadora, informóuselle de que a dirección do centro prohibíralle a entrada e utilización dos computadores, polo que non podía entrar no mesmo. Quedando por tanto decatado, manifestéando a súa intención de non volver máis alí.