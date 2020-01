Un home perde a vida ao chocar o tractor que conducía contra unha casa en Manzaneda

Un home faleceu ao mediodía de hoxe ao chocar o tractor que manexaba contra unha casa no lugar de Placín, no concello ourensán de Manzaneda.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ao fío das 14:00 horas a través da chamada de alerta dos servizos sanitarios de urxencia. Segundo a información facilitada ao Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) polos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a vítima atopábase liberada e accesible pero, desafortunadamente, nada puideron facer por salvarlle a vida.

Co fin de prestar apoio ao equipo médico, desde o 112 Galicia solicitouse a intervención dos axentes da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil de Manzaneda. Ademais, informouse tamén aos membros do GES de Castro Caldelas. As forzas da orde tratan de aclarar as circunstancias do suceso.