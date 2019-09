Un home retén á súa parella no baño e tápalle a boca para que deixe de pedir socorro

Eran as 07:15 horas de onte día 15, un día dos correntes cando unha chamada na Sala Operativa do 092 alertaba dos berros de auxilio dunha muller. Un viandante vira como pedía amparo mentres un home introducíaa á forza nun portal da Avenída das Camelias. Cando dúas patrullas chegan ao lugar outra testemuña indícalles como un home tapáballe a boca a unha muller, meténdoa á forza no interior dun local comercial desde onde se escoitan os seus berros. Ante a negativa das chamadas que realizan os axentes, proceden a cruzar a porta utilizando unha lámina plástica, onde localizan a un home, totalmente espido e mollado, que impide o paso aos policías mentres empuxa a unha muller que pretendía saír do baño. Cando logran entrevistarse coa vítima, unha muller de Vigo de 40 anos de idade, confirma as pelexas diarias que ten coa súa parella, un home de Vigo de 34 anos de idade, coa que mantén unha relación desde fai seis meses e que resultou detido por un presunto delito de Violencia sobre a Muller e Resistencia aos Axentes da Autoridade.

