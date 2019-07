Un home sáltase a orde de afastamento na rúa Cantrabria

No día de onte, ás 17:00 horas, o 092 recibiu unha chamada, a chamada concretamente da alerta procedía da rúa Cantabria, por un posible quebrantamento dunha orde de afastamento.

