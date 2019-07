Un home tenta acoitelar a outro no Casco Vello

O pasado sábado recibiuse chamada ás 18:47 horas na Sala de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, por un posible intento de agresión con arma branca no centro histórico da nosa cidade.

Ao lugar desprazouse unha Unidade en emerxencia, aproveitando o traxecto para contactar telefonicamente co solicitante do servizo I.M.D.C.F.N, nacido en Portugal de 39 anos de idade . O referido manifiestó que ao volver dunhas compras, un individuo ao que coñece por que dorme na rúa sen mediar palabra dirixiuse cara a el cun coitelo jamonero tratando de agredilo. Conseguiu suxeitalo e impedir a agresión, manifestando que durante o forcejeo foi ameazado de gravidade.

