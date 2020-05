Un incendio en la madrugada alertan a los vecinos de San Miguel de Oia de Vigo

Este suceso tuvo lugar el pasado viernes a las 05:46 horas en la zona de San Miguel de Oia, lugar al que se desplazó una Patrulla de la Policía Local de Vigo a requerimiento de bomberos.

En el lugar constataron la existencia de un incendio en una zona arbolada, encontrándose una Unidad del Servicio de Extinción de Incendios, para su control.

Manifestaron que habían actuado en el lugar la pasada noche por un incendio supuestamente provocado. Encontrándose en esa hubicación para comprobar que la zona estuviese asegurada.

El mando de Bomberos manifestó que era que mejor que continuase ardiendo, ya que debido a la gran cantidad de troncos apilados y su volumen, sería muy difícil extinguir del todo dicha combustión, y que la zona no corría riesgo.

Posteriormente, y como la situación había mejorado, determinó enviar una equipo con una retroexcavadora para extinguir definitivamente el fuego que continuaba ardiendo.

Se localizó a una de las propietarias del terreno; M. A. V, de Vigo y 68 años de edad, que fue informada de lo ocurrido en su propiedad.

Manifestó que no tenía permiso de quema y que ella no había plantado fuego, habiendo solicitado a una empresa, la tala de los árboles y que estaban apilados en el lugar a la espera de procesamiento de la madera.

Fue informada de que iba a ser propuesta para sanción por tales hechos, indicándole el mando de Bomberos que era responsable de la vigilancia de su terreno, a la espera de que los servicios municipales correspondientes fuesen a extinguir definitivamente el fuego.

Quedando pendiente por averiguar los datos de la empresa que tenía contratada para la gestión de la madera, así como otros datos de interés.