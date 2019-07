Un lavaroupa queima unha cociña na rúa Pizarro

Connect on Linked in

O parque de bombeiros de Teis foi alertado dun incendio no número 73 da rúa Pizarro, ao mesmo trasladáronse 4 dotacións, dúas patrullas da Policía Local, unha moto da Policía Local e unha ambulancia do 061, isto ocorría pasadas as nove da noite no citado número nun quinto andar.

Declaracións a este medio do oficial de bombeiros a posible causa do mesmo incendio foi un curtocircuíto na lavaroupa situada nunha cociña quedando esta calcinada, non se produciu danos persoais só materiais.

Foron evacuados do inmoble polo fume os habitantes do inmoble.