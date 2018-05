Print This Post

Unha colisión na que se viron implicados un coche e un autobús urbano esta tarde na Coruña saldouse cun neno ferido. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, o menor viaxaba no turismo accidentado.

Sucedeu na Ronda de Outeiro, á altura do número 232, ao fío das 17:00 horas. Nese momento, o persoal do 061-Urxencias Sanitarias alertaba ao 112 Galicia do ocorrido.

A partir de aí, dende o CIAE púxose a situación en coñecemento da Policía Local, dos Bombeiros da Coruña e de Protección Civil.