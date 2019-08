Un neno de 5 anos perde o control dun kart en Beade

O pasado venres ás 19:08 horas recibiuse chamada na Central de Comunicacións do 092 da Policía Local de Vigo, informando sobre un accidente cun ferido grave.

Todo apunta a que un pai comprara un kart ao seu fillo de 5 anos, levándolle á explanada do estacionamento dun colexio, na zona de Beade para ensinarlle a conducilo.

Por causas que aínda se están investigando, o menor perdeu o control deste vehículo impactando contra a varanda, coándose pola parte baixa do mesmo e precipitándose por un barranco ata impactar cunha árbore, que freou a súa caída.

Como consecuencia destes feitos o menor resultou con feridas de gravidade no rostro, sendo trasladado urxentemente ao Hospital Álvaro Cunqueiro onde ingresou na UCI, á espera de ser operado polo cirurxián de maxilofacial.

A unidade de atestados desprazada ao lugar solicitou toda a información necesaria para esclarecer as causas do accidente, procedendo á inmobilización do kart no depósito municipal quedando ao dispor da autoridade Xudicial Competente.