Un neno ferido despois de lanzarse ao mar en Baiona

Os servizos sanitarios de urxencia desprazáronse esta tarde á praia de Santa Marta, en Baiona, para atender a un neno que resultou ferido despois de lanzarse á auga.

Foi unha persoa particular quen contactou co 112 Galicia para dar conta do ocorrido ás 18:00 horas. Indicaba no seu relato que o mozo tirárase de cabeza ao mar e batera contra o fondo.

Decontado, os xestores do CIAE 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que rapidamente desprazáronse ata o areal para prestar atención médica ao menor.

Evacuada en helicóptero unha persoa ao envorcar o tractor que manexaba en Vila de Cruces

Unha persoa resultou ferida de consideración esta tarde en Vila de Cruces despois de que o tractor que manexaba envorcase no lugar de Souto.

Para atender á persoa accidentada, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 mobilizou ata o lugar dos feitos un helicóptero medicalizado, no que foi evacuada ao centro hospitalario de referencia.

O 112 Galicia tivo coñecemento do sucedido a través dos servizos sanitarios, uns minutos despois das 17:45 horas.

Acto seguido, desde o CIAE 112 Galicia solicitouse a intervención da Policía Local, dos Bombeiros de Silleda, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade e da Garda Civil de Tráfico. Tamén, os xestores do 112 Galicia informaron do ocorrido aos efectivos do GES de Lalín.