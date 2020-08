Un novo obradoiro de emprego mosense dará traballo e formación a 16 mozos durante un ano

A Xunta de Goberno Local do Concello de Mos deu hoxe conta da concesi贸n de subvenci贸n 谩 administraci贸n local mosense por parte da Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para a realizaci贸n do proxecto do Programa de emprego denominado 鈥淢ocidade no Cami帽o鈥 para persoas mozas inclu铆das no ficheiro do Sistema nacional de garant铆a xuvenil (formaci贸n e aprendizaxe).

As铆 o informaron esta ma帽谩 a alcaldesa de Mos, Nidia Ar茅valo, e a concelleira mosense de聽Promoci贸n econ贸mica, desenrolo empresarial, emprego, educaci贸n, persoal e r茅xime interno, Julia Loureiro, quenes destacaron 鈥渁 importancia da concesi贸n deste obradoiro nestes momentos nos que a crise da COVID-19 xa est谩 a facer visibles e acuciantes as necesidades econ贸micas en moitas familias mosenses, as铆 como a nefasta repercusi贸n no mercado laboral e o aumento do desemprego鈥, declararon, e insistiron que 鈥渁 pesar de non ter competencias directas en materia de Emprego, 茅sta 茅 a principal prioridade do Concello de Mos nestes intres, por iso estamos a facer todo o posible para desenvolver pol铆ticas de apoio aos/谩s desempregados/as, acci贸ns entre as que se atopa este obradoiro鈥.

Esta axuda enm谩rcase dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o per铆odo 2014-2020, nunha porcentaxe do 91,89%.

A axuda ao Concello de Mos, ascende ao importe global de 369.492,32 euros, con cargo ao orzamento da Conseller铆a de Econom铆a, Emprego e Industria, para o financiamento dos custos de formaci贸n profesional para o emprego e os salariais derivados dos contratos de traballo que se subscriba co alumnado, sendo a cont铆a destinada para a gastos salariais de alumnos/as-traballadores/as de 235.553,12 euros.

O Programa de emprego denominado 鈥淢ocidade no Cami帽o鈥 dar谩 emprego durante un ano a16 alumnos/as traballadores/as, persoas mozas inclu铆das no ficheiro do Sistema nacional de garant铆a xuvenil e distribu铆das nas especialidades formativas de dese帽o de produtos gr谩ficos e multimedia (8 mozos/as) e xardiner铆a e auxiliares de conservaci贸n de montes (8 mozos/as).

Os obxectos de actuaci贸n para a execuci贸n do desenvolvemento do proxecto son聽 a actuaci贸n na Senda do Cami帽o de Santiago ao seu paso por Mos mediante saneamento e poda de 谩rbores, limpeza arredor dos 谩rbores, mantemento de macizos e plantas, operaci贸ns de control fitosanitario, reposici贸n de elementos e pequenas obras de mantemento; e a posta en valor do trazado do Cami帽o de Santiago ao seu paso por Mos a trav茅s de actuaci贸ns de marketing e publicidade, a trav茅s da realizaci贸n de materi谩is gr谩ficos e multimedia, que po帽an en valor a zona, e den a co帽ecer aos peregrinos, e 谩 poboaci贸n en xeral, a riqueza natural e etnol贸xioca existente ao longo do Cami帽o.