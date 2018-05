Un novo xornal en papel?

Connect on Linked in

ESTÁN TOLOS?

No día de hoxe están a pechar todas as rotativas e un pirado se atreve a publicar un xornal, en papel e ademais monotemático e en galego? E ademais sen respaldo institucional? Sen publicidade das administracións?

Aínda hai moita xente que, coma min, lles gusta tocar e cheirar o papel. Realmente o mundo dixital é mais dinámico, vistoso, pero o papel ten algo que o fai… irresistible, non hai comparación con unha pantalla dixital.

Certo é que irá acompañado de soporte dixital, blog, Facebook… para que o público poida aportar as súas suxestións.

Chámome Jacobo Alonso e xerento unha ferretería de barrio, Rinxela. Desta experiencia sae a necesidade de aportar coñecemento desta maneira. Vivimos na sociedade da información, e moitas veces pensamos que por termos lido un blog, ou entrado en 50 páxinas web… temos opinión formada, e nada mais lonxe da realidade.

Cuando un se asoma ao balcón de internet sen a formación ou experiencia adecuada, corre o risco de creer todo o que ve, ou non interpretar información aparentemente contradictoria.

SOLUCIÓNS PRÁCTICAS está pensado por e para as persoas que teñen inquedanzas para solucionar actividades domésticas cotiás.

SOLUCIÓNS PRÁCTICAS aconsella en cada publicación sobre os temas mais consultados no momento para os traballos caseiros, decoración, reparación ou montaxe dunha pequena instalación, acondicionamento do xardín…

SOLUCIÓNS PRÁCTICAS ten un criterio de sostenibilidade, economía e ecoloxía.

SOLUCIÓNS PRÁCTICAS pon nas túas mans información das últimas innovacións, tendencias, con consellos que permitan decidir, escoller, en definitiva, ter unha opinión formada dos temas que vaiamos tratando. Tamén aparece algún consello de execución práctica.

SOLUCIÓNS PRÁCTICAS redáctase en Galego, entendemos que non podemos esquecer a nosa lingua, e non hai mellor maneira que practicándoa.