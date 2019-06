Un obxecto que causou lesións a un viandante tras este caerlle un sétimo piso na Travesía de Vigo

O suceso sucedeu no día de onte na Travesía de Vigo, un home chamo ao 092, leste solicitaba a presenza dunha patrulla por un obxecto que lle causou lesións ao caerlle desde un sétimo piso.

O suceso sucedeu no día de onte na Travesía de Vigo, un home chamo ao 092, leste solicitaba a presenza dunha patrulla por un obxecto que lle causou lesións ao caerlle desde un sétimo piso.