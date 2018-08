Un operario, ferido ao sufrir unha descarga eléctrica mentres reparaba un tellado no Porriño

Connect on Linked in

Os servizos sanitarios de urxencia atenderon esta tarde a un operario que sufriu unha descarga eléctrica cando reparaba un tellado no Porriño. Segundo puido saber o 112 Galicia, o traballador tocou un cable de alta tensión mentres cambiaba unhas chapas en altura.

Os feitos ocorreron na Avenida de Domingo Bueno, ao fío das 13:50 horas. Nese momento, unha persoa particular contactaba co 112 Galicia para informar do sucedido.

A partir de aí, dende o CIAE 112 Galicia se puxo a situación en coñecemento do 061-Urxencias Sanitarias, da Policía Local, dos Bombeiros do Porriño e de Protección Civil.

Unha vez no lugar do accidente laboral, os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Porriño baixaron ao operario do tellado e foi atendido nunha ambulancia polos efectivos sanitarios. Segundo se lle indicou ao 112 Galicia, o traballador atopábase consciente e aparentemente ben.