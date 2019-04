Un pai apuñala ao exmozo da súa filla, á que estaba a ameazar

A mañá de onte no barrio San Cristobal de Villaverde en Madrid, un home apuñalou ao exmozo da súa filla. Ao parecer o mozo presentouse en casa do seu exparella, que vive cos seus pais, para pedirlle que volvese con el, non de moi bos modos supostamente. O pai da moza ao ver a situación tratou de mediar, comezou unha disputa que acabo co mozo apuñalado, a súa vida non reviste perigo. No lugar dos feitos acudíronse varias dotacións de policía que detiveron ao pai da moza polas lesións causadas. Ao exmozo por ameazas de xénero.

O apuñalado atópase nestes momentos no hospital 12 de Outubro, sen que a súa vida corra perigo.