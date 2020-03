Un parapentista ileso ao engancharse o aparello que manexaba nun farol en Oia

Un parapentista resultou ileso esta tarde despois de que o aparello que manexaba se enganchase nun farol en Oia.

O accidente tivo lugar nas proximidades do Mosteiro de Santa María, ao fío das 15:20 horas.

Nese momento, o propio involucrado no incidente contactaba co 112 Galicia para dar conta do ocorrido. No seu relato indicaba que precisaba axuda para descolgar a tea do parapente.

Acto seguido, desde o CIAE 112 Galicia se puxo a situación en coñecemento da Garda Civil, dos Bombeiros do Baixo Miño e do GES da Guarda.