Un raposo resultou atropelado por un vehículo quedando no centro da calzada de Arquitecto Palacios

Esta noite un raposo resultou atropelado por un vehículo quedando no centro da calzada de Arq Palacios.

Este feito non deixaría de ser unha mera anécdota senón fose porque non é o único mamífero desta especie que chamou a atención da cidadanía, alertando sobre a súa presenza á Policía Local.

Así, por exemplo, o pasado mes de decembro acudiron por un raposo morto (por causas aparentemente naturais) no xardín dunha casa de Coruxo.

Días antes outro veciño avisaba da presenza dun exemplar por Ricardo Mella, e a primeiros do mesmo mes de decembro aparecía outro morto nos vestiarios do campo de fútbol de San Paio.

Outros avistamentos e intervencións tiveron lugar en García Barbón (25/10/2019 observado por un veciño), Saians (06/09/2019 capturado e entregado ao centro de recuperación de fauna), Ricardo Mella (07/08/2019, morto na calzada), Lavadores (05/08/2019 ataca ás galiña dun veciño), Sobreira (20/06/2019 morto na calzada), Madroa (28/03/2019 morto na calzada).

Tamén é habitual a presenza de porcos bravos en diferentes zonas da cidade, chamado a atención de condutores ou peóns que alertan da súa presenza, normalmente durante madrugada: en Roteas o 12/01/2020 (cruzan a calzada), en Coruxo o 06/01/2020 (provoca accidente na Crtra de Camposancos), na VG-20 o 03/01/2020 (xabaril morto na calzada), en Ricardo Mella o 22/12/2019 (varios exemplares cruzando a calzada), na AP-9 o 07/11/2019 (atravesa a autoestrada), en Ricardo Mella o 13/09/2020 (morto sobre a calzada), en Ricardo Mella o 08/09/2019 (5 exemplares cruzando a calzada) o 06/09/2019 en Coruxo (un manda atravesa a calzada na zona da igrexa), o 19/08/2019 na zona do CUVI (exemplares sobre a calzada), o 29/07/2019 en Falcoa (un no interior dunha leira privada), o 29/07/2019 na antiga estación de Coruxo (4 jabalíes na estrada), o 27/07/2019 en Matamá (varios jabalíes pola rúa), o 30/06/2019 en Ricardo Mella (un xabaril resulta atropelado), o 15/06/2019 na VG-20 (xabaril morto); e unha ducia máis de casos no primeiros seis meses do ano pasado.